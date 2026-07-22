Dues urbanitzacions confinades per un incendi de vegetació a Cervelló

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha ordenat confinar unes 300 persones de les urbanitzacions Can Paulet i les Rovires, a Cervelló (Barcelona), per un incendi de vegetació forestal a Vall del Sol, en el qual els Bombers de la Generalitat treballen amb 48 dotacions (10 d'aèries) aquest dimecres a la tarda.
El 112 ha rebut l'avís a les 14 hores i més de 300 trucades pel foc, informen els Bombers i Protecció Civil en diverses anotacions a X recollides per Europa Press.
Els mitjans aeris estan fent descàrregues de retardant als dos flancs del foc per evitar que s'obrin.
Protecció Civil ha enviat un ES-Alert a les urbanitzacions en què recomana tancar portes i finestres i seguir les indicacions de les autoritats.
L'incendi afecta una superfície aproximada d'unes 10 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels Agents Rurals.