Dues persones han mort en un accident entre tres cotxes a la C-243c a Rubí (Barcelona)

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

Dues persones han mort aquest divendres a les 16.25 hores després de patir un accident de trànsit entre tres vehicles a la carretera C-243c a Rubí (Barcelona).

En un comunicat, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat que, per causes que encara s'investiguen, després del xoc, un dels vehicles ha caigut per un barranc.

Com a conseqüència del xoc han mort dos passatgers i un ha resultat ferit menys greu i ha estat evacuat fins a l'Hospital de Martorell (Barcelona).

En l'accident, que ha obligat a tallar la via, hi treballen quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i sis ambulàncies del Sistema d?Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquestes víctimes ja són 50 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.