Dues persones denunciades per buscar vestigis de la Guerra Civil amb detectors de metalls a Lleida

LLEIDA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals han denunciat dues persones que buscaven vestigis de la Guerra Civil amb detectors de metalls prop d'un jaciment arqueològic medieval a l'Espai d'Interès Natural de la Serra de Bellmunt, al terme municipal de Bellcaire d'Urgell, a la Noguera (Lleida), ha informat el cos en un comunicat aquest dijous.
Durant la inspecció, els agents van constatar que les dues persones havien realitzat diverses excavacions i havien remogut la terra amb aixades i, durant un escorcoll posterior, van trobar diversos objectes metàl·lics que acabaven d'extreure de la zona.
Els agents van decomissar tant els detectors de metalls com el material arqueològic localitzat, que ha estat posat a disposició judicial davant la possibilitat que aquests fets puguin ser constitutius d'un delicte contra el patrimoni cultural.
Els Agents Rurals han intensificat la pressió sobre l'ús no autoritzat de detectors de metalls al medi natural i, en el que va d'any, han realitzat 27 inspeccions, un volum similar al de 2024, quan es van realitzar 30, mentre que l'any passat es van fer 51 i algunes d'aquestes van acabar amb l'obertura de diligències penals o expedients sancionadors per la via administrativa.
Segons les dades d'aquest any, més de la meitat de les inspeccions es concentren a les comarques de Barcelona (52%), el Camp de Tarragona (15%) i Lleida (11%), mentre que Girona i les Terres de l'Ebre (Tarragona) en concentren un 7% cadascuna i l'Alt Pirineu (Lleida) i la Catalunya Central (Barcelona) un 4%, respectivament.