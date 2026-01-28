Publicat 28/01/2026 08:22

Dues persones atrapades després de l'ensorrament d'una casa a Vilanova de Bellpuig (Lleida)

LLEIDA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Dues persones han quedat atrapades entre la runa d'una casa amb planta baixa i dues plantes superiors que s'ha ensorrat després d'un "col·lapse estructural" aquest dimecres a Vilanova de Bellpuig (Lleida) sobre les 6.18 hores.

Així ho han informat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on han assenyalat que, després d'arribar al lloc dels fets amb 14 dotacions, han assegurat l'escenari i han pogut alliberar a un dels atrapats.

Han afegit que segueixen treballant per alliberar a la segona persona juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

