Dues persones afectades per una explosió en un laboratori químic a Manresa

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
Dues persones han resultat afectades per l'explosió en un laboratori químic a Manresa (Barcelona) aquest dilluns al matí, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Una d'elles ha quedat ferida en estat lleu, sense que hagi calgut un trasllat, mentre que l'altra ha resultat afectada en estat menys greu i traslladada a la Fundació Althaia de Manresa per atendre-la.
Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 11.43 hores en el qual s'informava d'una explosió en un laboratori situat a la plaça de la Ciència de la localitat i s'hi han mobilitzat 6 dotacions.
El laboratori, situat al segon pis de l'edifici, ha quedat "completament afectat", tot i que sense que s'hagin detectat danys estructurals.
Els Bombers continuen inspeccionant tant el laboratori com la resta de dependències, a més dels dipòsits i materials afectats.