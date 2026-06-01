Dues dones en estat greu i menys greu després de l'esfondrament de la terrassa d'una casa a Girona

GIRONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Dues dones han quedat en estat greu i menys greu després de l'esfondrament de la terrassa de la primera planta d'un edifici plurifamiliar del carrer Campcardós de Girona aquest diumenge sobre les 19.28 hores.
Les dues dones han caigut a la planta inferior, un local, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat a ambdues ferides a l'Hospital Doctor Josep Trueta de la capital gironina, ha informat el SEM en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El SEM ha activat a 8 ambulàncies.