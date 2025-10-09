Ducournau obre Sitges amb 'Alpha': "Anar repetint el mateix no em sembla gaire creatiu"

Presenta la seva nova pel·lícula després triomfar a Cannes amb 'Titane'
SITGES (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)
La directora francesa Julia Ducournau dirigeix 'Alpha', la pel·lícula inaugural del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, un drama distòpic al voltant d'un virus amb el qual vol explorar nous horitzons cinematogràfics: "Anar repetint les mateixes coses no em sembla gaire creatiu".
En una roda de premsa, ha dit que després de 'Crudo' o 'Titane' --que va rebre la Palma d'Or del Festival de Cannes--, totes dues qualificades com a 'gore', els espectadors pensarien que faria alguna cosa desagradable però que ella no vol "cobrir expectatives" sinó anar més enllà i ha dit que només s'imposa com a limitació la decència.
'Alpha', que arribarà als cinemes espanyols el 21 de novembre, relata la història d'una nena de 13 anys que viu amb la seva mare en un món que s'enfonsa i torna a casa amb una A tatuada al braç, en què s'utilitza l'horror per parlar d'estimar i ser estimat i abordar la memòria.
Ha assegurat que va decidir no espantar el públic amb el virus i fer una cosa que s'esperés, per això un dels protagonistes és algú que cuida a l'hospital i "demana perdó per no poder-ho fer més".
Ducournau ha assegurat que no va plantejar la pel·lícula com un film de terror sinó com un drama, i ha dit que va voler que l'estructura fos "foradada" pels records entre el passat, el present i el futur.
Un dels aspectes de la pel·lícula és la memòria, i ha dit que per a ella el dol no és un "estat temporal", sinó que és una completa transformació de la manera de veure el món, una nova manera de ser, i que acompanya durant tota la vida.
"ALGUNA COSA HEM DE FER"
Ducournau ha assegurat estar una mica nerviosa per obrir el Festival de Sitges, del qual té bons records quan va presentar 'Crudo', i ha lamentat que només sigui la tercera vegada en 58 edicions que l'obre una dona: "Alguna cosa hem de fer", ha afegit.
Preguntada per si sent pressió després d'aconseguir la Palma d'Or a Cannes amb l'anterior pel·lícula, ha fet broma que encara no creu "haver entès què va passar", i ha dit que l'única pressió que sent és la seva i que serà igual per a la següent pel·lícula després d''Alpha'.