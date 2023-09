Un dron busca restes òssies de la Guerra Civil a zones cremades a Corbera d'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha rastrejat amb un dron 400 hectàrees cremades en incendis a Corbera d'Ebre (Tarragona) per buscar restes òssies de la Guerra Civil per la zona del Mas de la Pila, i analitza les imatges amb Intel·ligència Artificial (IA).

La Direcció general de Memòria Democràtica havia rebut avisos de troballes de restes òssies que havien sortit a la superfície arran d'incendis del 2022, informa la Conselleria de Justícia aquest diumenge en un comunicat.

A causa del gran volum de restes localitzades, la Conselleria ha planificat i executat intervencions arqueològiques que "podrien indicar l'existència de fosses fins ara desconegudes".

Al juliol es va fer una part de la prova amb un dron de tres càmeres de gran precisió per "capturar l'espai en alta definició" i obtenir imatges que s'analitzaran amb tecnologia d'IA basada en xarxes neuronals de convolució.

Es preveu que al setembre un equip d'arqueòlegs, antropòlegs i historiadors faci una "prospecció en extensió" per recollir totes les restes, tant de les informades com de les que hi pugui haver de manera sobrevinguda.

PRIMERES EXCAVACIONS

En la primera localització, que s'ha excavat a l'agost al Mas de la Pila, s'hi han localitzat més de 15 metres de trinxera i restes que podrien correspondre "almenys a set individus".

Les restes seran objecte d'estudis arqueològics, antropològics i genètics per "identificar-los i poder retornar-los a les famílies adherides" al Programa d'identificació genètica de la Generalitat.

AUGMENTEN LES ACTUACIONS

Durant el primer semestre de l'any es van registrar a Catalunya 25 avisos de troballes humanes a la superfície relacionats presumptament amb el període de la Guerra Civil.

Des del 2008 s'han fet 57 actuacions per recollir restes a la superfície de la Guerra Civil i la dictadura, 26 de les quals van donar lloc a excavacions de fosses.