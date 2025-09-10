Drets Socials i Sant Boi (Barcelona) signen un conveni en acció cívica i comunitària

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) han signat un conveni en matèria d'acció cívica i comunitària per desenvolupar accions conjuntes a la xarxa d'equipaments cívics i comunitaris, de titularitat de la Generalitat i municipal.
El conveni estableix un marc de col·laboració en la programació de les activitats de caràcter cívic i comunitari, la col·laboració en diferents programes de la Direcció General d'Acció Comunitària i Innovació Social i el disseny i l'execució de possibles projectes conjunts d'àmbit comunitari orientats a millorar la cohesió social del municipi, informen en un comunicat aquest dimecres.
"L'objectiu és treballar des dels centres cívics i comunitaris amb els ens locals i els equipaments que gestionen per coordinar activitats i executar projectes conjunts en l'àmbit comunitari", ha dit el director general d'Acció Comunitària i Innovació Social, Jaume Romero Periz.