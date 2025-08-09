Drets Socials completa 830 actuacions en accessibilitat amb més de catorze milions de fons europeus

BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha completat 830 actuacions d'accessibilitat arreu de Catalunya amb una inversió de més de catorze milions d'euros amb fons Next Generation EU, informa aquest dissabte en un comunicat.
Són actuacions en tres grans àmbits, un dels quals són les entitats socials: s'han fet 111 projectes amb 1.310.950 euros, per millorar l'accessibilitat en serveis i equipaments gestionats per entitats del tercer sector.
Un altre àmbit ha estat la mateixa Generalitat, amb 190 accions en serveis públics i infraestructures pròpies, amb una inversió de 9.084.133 euros.
Respecte a l'àmbit local, 75 ajuntaments han fet 529 accions amb 3.632.671 euros per adaptar espais i serveis municipals tant en accessibilitat física com comunicativa: senyalització visual i tàctil, bucles magnètics, material sobre lectura fàcil i suport digital accessible.
El departament que dirigeix Mònica Martínez Bravo gestiona més de 400 milions de fons europeus, no només per a accessibilitat, sinó també per construir i remodelar equipaments, projectes tecnològics d'atenció a les persones, projectes tecnològics per gestionar serveis socials, innovació en serveis socials, i infància, adolescència i instal·lacions juvenils.