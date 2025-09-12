Drets Socials atorga 231,5 milions en ajuts a projectes d'entitats socials per al 2025 i 2026

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat ha atorgat 231,5 milions d'euros a projectes i activitats després de resoldre la convocatòria de subvencions a projectes socials per als anys 2025 i 2026.
Un total de 1.004 entitats rebran alguna subvenció per finançar projectes i activitats en els diferents àmbits d'aquesta convocatòria, ha informat aquest divendres el departament en un comunicat.
La convocatòria 2025-2026 unifica els antics ajuts COSPE, la convocatòria ordinària de subvencions a projectes i entitats, i els ajuts a programes amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF.
Per primera vegada, la convocatòria té caràcter plurianual, de dos anys, que permetrà que les entitats puguin planificar millor els projectes que impulsen i dotar-los d'estabilitat pressupostària.
Per al 2025 s'han atorgat 147,6 milions d'euros que es destinaran a 2.771 accions en total, tant per a les línies plurianuals com les actuacions limitades a aquest any, i s'han assignat 83,83 milions d'euros el 2026 per finançar 1.771 accions plurianuals.
El secretari general de Drets Socials, Raúl Moreno, ha assegurat que aquesta convocatòria de subvencions respon a la voluntat del Govern d'"enfortir les polítiques socials amb l'acció decisiva de la societat civil organitzada".
Ha assegurat que el Govern entén el tercer sector com "una peça clau" del sistema social, i ha afegit que millorar-ne el finançament forma part de la millora de tot el sistema.