Dret i Relacions Internacionals i Enginyeria Aeroespacial, les notes de tall més altes

Enguany cap grau té una nota de tall de 13
BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRES) -
Dret i Relacions Internacionals, Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i Medicina són els graus amb la nota de tall més alta a Catalunya, en un any en què cap grau té nota de tall de 13, informa la Conselleria de Recerca i Universitats aquest divendres en un comunicat.
El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és la nota de tall més alta a Catalunya, amb un 12,972, i es tracta d'un dels estudis amb menys de 40 places, ja que n'ofereix 20.
Quant a les notes de tall més altes als centres d'estudi que ofereixen 40 places o més, la llista l'encapçala un any més el grau d'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials i màster universitari en Enginyeria Aeronàutica que s'imparteix a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb una oferta de 60 places i que té com a nota de tall un 12,694.
El segueixen Medicina (Campus Clínic de la Universitat de Barcelona) amb un 12,685 i 200 places; Matemàtiques (UPC) amb un 12,552 i 75 places; Medicina (Universitat Pompeu Fabra) amb un 12,534 i 64 places; i el grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica i màster en Enginyeria Industrial de la UPC i la UPF amb un 12,508 i 50 places.
GRAUS AMB MENYS DE 40 PLACES
Quant a les titulacions amb una oferta inferior a les 40 places, a més de Dret i Relacions Internacionals de la UAB, hi ha els graus de Física i Matemàtiques de la UAB (amb un 12,924) i de la UB (amb un 12,812), tots dos amb 20 places.
El Departament explica que la nota de tall depèn del nombre de places que ofereix un grau i la demanda d'estudiants, i afegeixen que un estudi amb una nota de tall de 5 indica que han obtingut places "tots els alumnes sol·licitants i encara disposa de vacants".
MATRÍCULA
Els estudiants assignats en primera preferència han de fer la matrícula dels estudis corresponents entre el 14 i el 17 de juliol segons el termini que estableixi cada universitat; i els estudiants que no hagin estat assignats en la primera preferència han d'anar consultant les successives assignacions.
La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que "garanteix la igualtat de condicions" en el procés d'admissió en el primer curs d'estudis de grau a les 7 universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG i URV) i la UVic-UCC.
La resta d'universitats (URL, UIC, CEU-UAO i UOC) gestionen directament aquest procés, ja que "cadascuna estableix el seu propi criteri d'admissió d'estudiants".
ALUMNES PREINSCRITS
El nombre d'estudiants preinscrits en algunes de les 7 universitats públiques catalanes i la UVic-UCC ha estat de 59.653 sol·licituds, i un 80,78% ja té plaça assignada en alguns dels estudis sol·licitats.
En xifres absolutes, són 48.185 estudiants assignats, una xifra "molt similar" a la de l'any passat (48.157): d'aquests, 6 de cada 10, un 60,53% (29.167) podrà estudiar el grau universitari al centre que havia triat en primera preferència.
Enguany s'ha ampliat l'edat màxima per accedir a la reserva de places universitàries per a estudiants tutelats i extutelats fins als 30 anys, i hi ha hagut 86 sol·licitants i 82 assignats (22 mitjançant nota i 60 amb reserva de places).