Down Catalunya i l'Oficina del Parlamento Europeu a Barcelona fomenten el vot per a les europees

Campuzano reivindica el dret de persones amb discapacitat a "exercir el seu vot"



BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La federació Down Catalunya i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona han impulsat la campanya informativa 'Eleccions Europees 2024' per defensar el dret a vot d'aquest col·lectiu i animar-li a participar en les eleccions europees, que se celebren del 6 al 9 de juny de 2024.

En l'acte de presentació de la campanya aquest dijous, en el marc del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat que se celebra aquest diumenge, el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha reivindicat el dret de les persones amb discapacitat a poder "exercir el seu vot" amb les adaptacions necessàries.

En aquest sentit, ha remarcat la importància que els partits polítics "elaborin els seus programes electorals en lectura fàcil" i també adaptar els col·legis electorals perquè les persones amb discapacitat puguin exercir el seu vot correctament.

També ha destacat que la campanya és la mostra d'una "aliança" entre el Parlament Europeu i una entitat del tercer sector català, la qual cosa mostra, segons ell, el compromís de la societat catalana amb els valors europeus, ha afirmat.

En l'acte també ha estat l'eurodiputat d'ERC i Verds/ALE Jordi Solé, que ha defensat que totes les persones amb discapacitat intel·lectual han de poder exercir el seu dret a vot, i ha lamentat que en molts països europeus "això encara no es pot fer o aquestes persones han de passar alguns tràmits excessius".

Ha valorat positivament la creació d'una targeta europea de discapacitat, per garantir els drets del col·lectiu en tota la UE, i veu com una "assignatura pendent" que es normalitzi la presència de persones amb discapacitat al Parlament Europeu.

CAMPANYA

La campanya consta d'un díptic en lectura fàcil que pretén ser una guia per a les persones amb discapacitat intel·lectual per saber què passos han de seguir per votar, i també mostra les diferències sobre el dret a vot d'aquest col·lectiu en els 27 països de la UE.

A més, s'han realitzat set vídeos curts en els quals usuaris de Down Catalunya expliquen els drets electorals de les persones amb discapacitat, així com lleis i iniciatives que s'estan abordant en el Parlament Europeu, com la llei d'Intel·ligència Artificial (IA), la investigació i el medi ambient, la targeta europea de discapacitat i l'acta europea d'accessibilitat.

El cap de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Sergi Barrera, ha recordat que actualment "només 11 països de la UE garanteixen la participació política dels ciutadans tutelats", i ha afirmat que en les eleccions europees de 2019 s'estima que va haver-hi uns 800.000 persones amb discapacitat que no van poder votar.

Finalment, el presentador del programa de Tv3 'Per què volen els avions?' i medallista de natació en els Special Olympics, Eloi Collell, ha insistit en la importància de la campanya perquè les persones amb discapacitat puguin tenir tota la informació necessària per votar: "Som ciutadans de ple dret com tots, ningú ha de decidir per nosaltres".