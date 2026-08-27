Dotze migrants detinguts després d'apedregar i ferir quatre militars al barri de Benzú de Ceuta

Marcos Moreno - Europa Press
CEUTA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Dotze migrants de nacionalitat marroquina han estat detinguts aquesta matinada a Ceuta després de participar presumptament en una agressió que va causar ferides a quatre militars a la zona de Benzú, on un grup d'entre 30 i 40 persones els va tendir una emboscada i els va llançar pedres de grans dimensions, segons han informat a Europa Press des de la Prefectura Superior de la Policia Nacional.
Els fets van ocórrer sobre les 5.30 hores, quan els efectius de l'Exèrcit es dirigien a un punt de vigilància establert a la zona de Benzú. En arribar al lloc, diversos individus van sortir de diferents punts i van envoltar el vehicle en el qual es desplaçaven els militars.
Les mateixes fonts han assenyalat que el grup va començar a llançar pedres contra el cotxe, provocant danys considerables. Davant la intensitat de l'atac, els quatre militars van abandonar el vehicle i van emprendre la fugida a peu per posar-se fora de perill.
Durant la persecució, que es va perllongar en direcció a Calamocarro, els efectius van continuar rebent l'impacte de pedres i van sofrir diverses lesions i contusions.
Els militars van aconseguir alertar els serveis d'emergència a través del 112, la qual cosa va permetre activar un dispositiu en el qual van participar agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. A l'arribada de les primeres patrulles, els presumptes agressors van emprendre la fugida cap a Benzú.
Les forces de seguretat van iniciar llavors una operació de recerca que va culminar amb la detenció de dotze persones, totes elles de nacionalitat marroquina. Part dels implicats va intentar escapar llançant-se al mar, per la qual cosa el Servei Marítim de la Guàrdia Civil va mantenir labors de localització a la zona.
Els quatre militars van ser traslladats posteriorment a un centre sanitari per rebre assistència mèdica per les lesions sofertes durant l'agressió.
La investigació continua oberta per identificar i localitzar a la resta de participants en l'atac.