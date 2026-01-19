Dos treballadors en estat menys greu per una mala combustió en una empresa de Rubí (Barcelona)

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Dos treballadors d'una empresa de Rubí (Barcelona) han resultat afectats en estat menys greu aquest dilluns pel mal funcionament d'un generador de gasoil i han estat traslladats a l'Hospital Moisès Broggi per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informat el SEM en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'avís s'ha rebut a les 15.07 hores i fins al lloc s'hi han desplaçat dues ambulàncies, a més d'un equip conjunt del SEM amb els Bombers de la Generalitat.
Per la seva banda, els Bombers han activat 4 dotacions i han ventilat el local i la zona superior per assegurar amb el detector que les lectures són negatives, després de detectar-se una "acumulació de monòxid de carboni", han informat fonts del cos a Europa Press.