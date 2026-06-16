Dos nens pacients de Sant Joan de Déu protagonitzen fotografies del calendari solidari dels Bombers

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
En Biel i en Pere, dos nens pacients de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i les Terres de l'Ebre (Tarragona), són els protagonistes de les fotografies que il·lustraran la 16a edició del calendari solidari Bombers amb Causa, informa el cos en un comunicat aquest dimarts.
Els infants van ser fotografiats amb uns bombers del parc de Mollet del Vallès (Barcelona) i el personal del Grup d'Actuacions Especials de la Seu d'Urgell (Lleida), a més d'altres unitats del cos.
En total es preveuen 13 sessions fotogràfiques que es faran durant tot l'estiu per al calendari del 2027, el fil conductor del qual serà l'aprenentatge i les pràctiques de formació dels cossos de bombers.