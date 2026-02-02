Dos morts en un xoc entre dos cotxes a Santa Maria de Palautordera (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Dues persones han mort en un xoc entre dos cotxes que ha tingut lloc cap a les 15 hores d'aquest dilluns a Santa Maria de Palautordera (Barcelona), segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts de la Policia Local a Europa Press.
En concret, el sinistre s'ha produït en el Camí Vell, que separa els municipis de Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni, en el Vallès Oriental.
En rebre l'avís, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han traslladat al lloc del sinistre i fonts d'aquest cos indiquen en declaracions a Europa Press que un dels dos vehicles que han xocat "ha bolcat amb dues persones dins", per la qual cosa han hagut de realitzar tasques d'excarceració.