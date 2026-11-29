Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Una dona i un home han mort en incendiar-se el seu habitatge a Lleida aquest diumenge a la tarda, informen els Bombers de la Generalitat en un comunicat.
Han rebut l'avís a les 16.17 hores a petició d'uns familiars de la parella: en entrar han constatat "lectures altes de monòxid de carboni" i han trobat els dos cossos en una habitació.
Els bombers han detectat foc en un material aïllant del sostre del primer pis, i la combustió latent ha continuat causant concentracions altes de gasos a l'espai afectat durant hores.
En l'operatiu d'emergències hi han participat efectius de la Guàrdia Urbana de Lleida, del SEM i dels Mossos d'Esquadra.
El SEM ha donat suport psicològic als familiars i els Mossos d'Esquadra s'encarreguen de la investigació.