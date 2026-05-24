Dos morts i 4 ferits no greus per un accident a l'A-2 a Jorba (Barcelona)

BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
Dues persones han mort i quatre han resultat ferides menys greus aquest diumenge per la tarda en accidentar-se una furgoneta i un turisme a l'A-2 a Jorba (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Els Mossos d'Esquadra n'han rebut l'avís a les 17.35, els ferits han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada i sobre les 20 segueixen les retencions a la via, amb 1 carril tallat en sentit Barcelona.
Hi ha 47 morts enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del SCT.