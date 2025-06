Dos morts, un ferit greu i diversos rescats a les platges de Tarragona i Girona aquest cap de setmana

El "fort vent" i els corrents d'aigua han afectat els banyistes

TARRAGONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Aquest cap de setmana s'ha saldat amb dos morts, un ferit greu i diversos rescats a les platges de Tarragona i Girona, principalment, on el mal estat de la mar ha provocat diversos avisos que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha canalitzat a través de Protecció Civil.

Ho confirmen fonts de Protecció Civil, les quals indiquen que les dues morts es van produir el 14 de juny; la primera, a la platja de Creixell (Tarragona), on va aparèixer un home de 50 anys agafat a una boia, en el rescat del qual va caldre mobilitzar dues unitats del SEM i dues més dels Mossos, a més d'una embarcació de policia.

Quant al segon, es va produir a les 15.05 hores a la platja de Llançà (Girona), quan els testimonis van informar que havien trobat un home de 68 anys surant a l'aigua, i per això es van activar dues unitats del SEM, un helicòpter i els Mossos.

Respecte al ferit greu, l'avís es va produir dissabte a les 12.47 a la platja de la Pineda (Tarragona), on un home de 83 anys va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII després de ser rescatat a l'aigua en estat inconscient.

RESCATS SENSE FERITS A TARRAGONA

El "fort vent" i els corrents d'aigua també van afectar un grup de set persones que diumenge van quedar atrapats a les roques de la platja dels Capellans de Tarragona, per la qual cosa la Creu Roja s'hi va desplaçar amb motos d'aigua per ajudar-los, a més dels Bombers, el SEM, els Mossos i la Guàrdia Urbana de la ciutat.

També a Tarragona, el mateix dia a les 15.02 hores a la platja de l'Arrabassada un home no podia tornar a la riba perquè l'arrossegava l'aigua, i efectius de la Creu Roja el van treure de l'aigua amb les motos.

Finalment, a la platja de la Savinosa es van activar dos avisos; un a les 15.35 hores, per dos joves que no podien sortir de l'aigua prop d'una zona de roques, mentre que dues persones més van ser arrossegades pel corrent, una d'elles traslladada a l'hospital per una ferida a la cama.