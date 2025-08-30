Dos morts i un ferit greu divendres per un xoc a Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Dues persones van morir divendres, una altra va resultar ferida greu i tres menys greus en xocar frontalment un turisme i una furgoneta a la carretera C-15z a Vilanova i la Geltrú (Garraf), fet que suma 97 morts a les carreteres catalanes enguany.
Poc abans de les 20.52 els Mossos van rebre l'avís de l'accident, en què van morir el conductor del turisme, un veí de Canyelles de 28 anys (Barcelona), i la passatgera davantera de la furgoneta, de 41 anys i també de Canyelles, informa aquest dissabte el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
La persona ferida greu va ser traslladada pel SEM a l'hospital de Bellvitge, tres menys greus a l'hospital Sant Camil, i va haver-hi una persona il·lesa.