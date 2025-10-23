Dos menors en llibertat vigilada per presumpta agressió sexual a una altra menor a Gironella (Barcelona)

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dijous que dos menors, de 14 anys i sense antecedents, han quedat en llibertat vigilada, amb intervenció terapèutica per a un d'ells, i ordre d'allunyament respecte a la víctima, també menor, després d'una presumpta agressió sexual dissabte passat a Gironella (Barcelona).
En la presumpta agressió sexual també hauria participat un altre menor que és inimputable, per la qual cosa el jutjat de guàrdia de menors de Barcelona no n'ha tingut constància.
Segons ha avançat 'Regió 7', la menor va presentar una denúncia després d'haver patit una presumpta agressió dissabte passat a la vora del riu Llobregat i, posteriorment, a casa d'un dels sospitosos.
La jove, que estudia a la mateixa escola que els presumptes agressors, va haver de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) traslladada a un centre hospitalari.
Els Mossos han obert una investigació conjunta amb la Fiscalia de Menors per esclarir els fets.