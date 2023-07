Dos menors ferits a Brunyola (Girona) reben l'alta i els altres dos es troben en estat greu

GIRONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Dos dels menors ferits en un experiment que feien en una casa de colònies a Brunyola (Girona) han rebut l'alta hospitalària i els altres dos es troben en estat greu.

Segons han informat fonts pròximes al cas a Europa Press, ja no requereixen atenció hospitalària el nen ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i un dels tres del Vall d'Hebron de Barcelona, centre on hi ha els altres dos menors.

Els nens formaven part del grup de 13 menors que feia un experiment en una casa de colònies de la localitat, i per al qual feien servir bicarbonat, vinagre i alcohol.

Inicialment el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va informar que van evacuar un menor en estat greu i tres menors en estat menys greu.

A causa de l'accident, els Bombers de la Generalitat van activar quatre dotacions i el SEM, dos helicòpters medicalitzats i cinc unitats terrestres.