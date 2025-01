Dos menors de dos clans familiars enfrontats van iniciar el tiroteig de la Mina (Barcelona)

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El tiroteig d'aquest dimarts a la nit al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) va començar després de la discussió de dos menors de dos clans familiars enfrontats, moment en el qual un d'ells va avisar a diversos membres de la seva família.

Així ho han dit diverses fonts coneixedores dels fets a Europa Press aquest dijous, que han detallat que les dues famílies es dediquen al tràfic de drogues, tot i que el motiu de la discussió "encara" no s'ha esclarit.

Així mateix, les mateixes fonts han destacat la mala convivència --textualment-- dels dos clans, i han explicat que és "molt complicat trobar als responsables perquè no s'acusen entre ells ni hi ha denúncies interposades".

No obstant això, la policia catalana té identificats als dos clans i està analitzant les imatges gravades pels veïns durant el tiroteig per trobar als participants, però, de moment, no hi ha detinguts.

Fonts properes a la investigació avisen que "no serà fàcil imputar-los algun delicte".

TIROTEIG

El tiroteig va ser sobre les 22.15 hores del dimarts al Carrer Venus de la localitat barcelonina, quan es van produir uns 150 trets en un curt període de temps amb tres pistoles i un arma llarga.

Com a conseqüència, una veïna va rebre l'impacte d'un projectil que va rebotar i li va causar un hematoma.