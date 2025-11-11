Dos menors detinguts a Mollet (Barcelona) per apunyalar un jove prop de l'estació de tren

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors per presumptament apunyalar un jove a Mollet del Vallès (Barcelona) qui van assaltar a la zona de l'estació de tren per intentar robar-li.
Segons han avançat fonts policials a Europa Press, els fets es van produir dissabte cap a les 7.00, quan van rebre l'avís que el jove i un amic seu van ser atacats.
La Unitat d'Investigació de Mollet va aconseguir identificar els dos menors que, després de ser arrestats aquest dimarts, han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.