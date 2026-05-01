Dos menors detinguts en la manifestació de suport a la Flotilla a Gaza aquest dijous a Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
Dos menors van ser detinguts i tres Mossos d'Esquadra van resultar ferits aquest dijous a la tarda després de produir-se incidents i llançament d'objectes davant del consolat d'Israel en una manifestació a Barcelona per exigir l'alliberament dels membres de la Global Sumud Flotilla cap a Gaza.
Segons han confirmat fonts de la policia a Europa Press aquest divendres els arrests estan relacionats amb un delicte d'atemptat a l'autoritat i els detinguts haurien llançat diversos objectes com a pedres i elements pirotècnics contra la línia policial.
La manifestació d'aquest dijous, convocada per Open Arms i Prou Complicitat va reunir a unes 400 persones a la capital catalana, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona.