Dos incendis a Balaguer i Almacelles deixen 6 afectats, 3 menys greus

LLEIDA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Dos incendis en uns habitatges de Balaguer i Almacelles (Lleida) aquest divendres a la matinada han provocat afectacions a sis persones, tres en estat menys greu que han estat traslladades a l'hospital pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
A Almacelles, l'avís de l'incendi s'ha produït a la 01.00 hores, a l'interior de l'habitatge hi havia cinc persones, tres en estat lleu que han estat donades d'alta in situ i un home i una dona en estat menys greu, i s'hi han desplaçat quatre ambulàncies del SEM i s'han activat els serveis municipals per valorar l'afectació estructural de l'edifici.
D'altra banda, a Balaguer, l'avís s'ha produït a la 01.43 i els Bombers de la Generalitat han mobilitzat tres dotacions per apagar el foc a la part baixa d'una casa, on hi havia el menjador i la cuina, i el SEM ha atès una persona en estat menys greu.