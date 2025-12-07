Dos incendis en domicilis del districte de Sant Martí de Barcelona destapen cultius de marihuana

L'energia defraudada equival al consum anual de 130 habitatges
Els agents de la Unitat Regional d'Investigació de Salut Pública de Barcelona dels Mossos d'Esquadra han desmantellat 2 plantacions de marihuana 'indoor' al districte de Sant Martí de Barcelona i han detingut a 3 persones d'entre 25 i 49 anys com a presumptes responsables després de registrar-se dos incendis consecutius en els immobles en els quals es trobaven els cultius, ha informat la policia en un comunicat.
Els dos incendis es van produir per una sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica dels immobles, com a conseqüència d'una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica.
El primer dels incendis es va produir sobre les 10.30 hores del 30 de novembre al carrer Zamora de Barcelona i fins al lloc es van desplaçar diverses patrulles dels Mossos, la Guàrdia Urbana i els bombers, que van sufocar les flames.
A l'interior, els investigadors van localitzar 1.200 plantes de marihuana en diferents fases de floració, 60 pantalles d'il·luminació, aparells d'aire condicionat i ventiladors.
Aquest mateix dia els agents van procedir a la detenció del presumpte responsable de la plantació, que no tenia antecedents, i al decomís de la droga, que al mercat negre arribaria als 127.000 euros.
TRES DETINGUTS
L'endemà, 1 de desembre, els agents de la Guàrdia Urbana van ser activats sobre les 22.00 hores per un segon incendi, aquesta vegada al carrer Auger, però en el mateix districte de Barcelona.
Agents de Seguretat Ciutadana dels Mossos de Sant Martí van detenir a dues persones quan intentaven abandonar el domicili, en el qual van trobar 700 plantes de marihuana i diversos elements propis d'aquest tipus de cultius.
Els tècnics d'Endesa, que van col·laborar en el desmantellament de la instal·lació elèctrica de tots dos immobles, han calculat que l'energia defraudada ascendeix a 452.936 kW/h, l'equivalent al consum anual de 130 habitatges.