Dos incendis al corredor d'Henares suspenen l'AVE Madrid-Barcelona i afecten la circulació a Guadalajara

MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Dos incendis declarats aquest dijous a dos punts prop de la via del corredor d'Henares ha provocat incidències en la circulació de trens, amb la suspensió de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona i el desviament dels Civis de Cercanías que connecten Chamartín i Guadalajara.
D'una banda, segons trasllada Adif a través de les xarxes socials, la circulació està suspesa entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares a causa d'un incendi prop de la via.
Aquesta incidència afecta els trens de la línia d'alta velocitat que connecta Madrid amb Barcelona.
Per l'altra, des de les 13.55 hores s'ha suspès la circulació entre San Fernando de Henares i la bifurcació de Vicálvaro Mercancías per un altre incendi, també situat al costat de la infraestructura ferroviària.
Com a conseqüència d'aquesta segona incidència, els trens Civis que cobreixen el recorregut entre Guadalajara i Chamartín s'estan desviant per l'estació d'Atocha. La resta de línies de Cercanías (C-2, C-7 i C-8) circulen amb normalitat.