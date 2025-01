Dos incendis afecten l'exterior de l'Hospital de Sant Joan Despí (Barcelona) sense danys greus

BARCELONA 4 gen. (EUROPA PRESS) -

Dos incendis simultanis i separats han afectat aquest dissabte de matinada l'exterior de l'Hospital de Sant Joan Despí (Barcelona), prop de l'accés pel carrer Sant Martí de l'Erm, sense que s'hagin produït ferits ni danys estructurals.

Segons ha informat el Consorci Sanitari Integral (CSI) en un comunicat, l'incendi ha afectat únicament el recobriment de fusta de la façana exterior de l'hospital, i l'assistència sanitària ha recuperat la normalitat.

Els Bombers de la Generalitat han explicat a X que han activat sis de les seves dotacions per apagar el foc que també ha cremat matolls de l'entrada, i que han hagut de ventilar el fum de la planta baixa del centre.

LES CAUSES, PER DETERMINAR

El CSI ha expressat que treballen juntament amb els serveis d'emergència per determinar les causes de l'incendi i s'ha acordonat la zona com a mesura de seguretat per fer les reparacions oportunes.

El consorci ha agraït "la col·laboració de totes les persones que han ajudat a l'extinció de l'incendi i que han treballat per garantir la seguretat de tots els usuaris del centre".