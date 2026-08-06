Dos ferits menys greus hospitalitzats després d'un incendi en un pis de Badalona (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
Dues persones han estat traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) després d'un incendi en un pis del carrer Doctor Robert de la ciutat produït sobre les 00.24 hores d'aquest dijous.
A més d'aquests ferits, altres 5 han estat donats d'alta en el lloc per un succés en el qual el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt entre SEM i Bombers, informa el SEM en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En una altra anotació a 'X', els Bombers han explicat que a la seva arribada l'incendi estava actiu (estant alguns veïns confinats a l'interior dels seus domicilis i altres evacuats), que han aconseguit apagar el foc i que s'han traslladat amb 8 dotacions.