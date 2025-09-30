Publicat 30/09/2025 12:48

Dos ferits menys greus després d'incendiar-se un patinet elèctric a Girona

GIRONA 30 set. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat aquest dimarts al matí a l'Hospital Doctor Josep Trueta de Girona dues persones en estat menys greu després d'incendiar-se un patinet elèctric.

A causa d'aquest incident, que s'ha produït a les 06.59 hores, els Bombers de la Generalitat han activat sis dotacions per extingir la bateria en flames, informen en una anotació a X recollit per Europa Press.

El fum s'ha estès fins a l'interior d'un habitatge i també a l'escala de veïns de l'edifici.

