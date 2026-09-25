Dos ferits, un menys greu, en una col·lisió múltiple a l'AP-7 a Santa Perpètua

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha resultat ferit menys greu i un altre conductor ferit lleu en un accident a l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) en sentit Tarragona aquest divendres al matí, han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.
En l'accident, que s'ha produït a les 10.04 hores, s'hi han vist implicats dos camions i una moto, segons les mateixes fonts.
L'incident ha obligat a tallar completament el trànsit a l'AP-7 i, si bé ja s'ha reobert un dels carrils, tot i que es registren retencions de 8,5 quilòmetres.