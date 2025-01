Dos ferits en l'incendi d'un pis a Vilanova (Barcelona)

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Dues persones han resultat ferides de diversa consideració aquest dijous a la tarda durant un incendi en un pis d'un bloc de 3 plantes del carrer Rambla Pirelli de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que el foc s'ha iniciat all tercer pis i, com a conseqüència, una dona ha patit cremades de primer grau i un home ha estat atès per inhalació de fum.

Per aquest motiu, els dos afectats han estat traslladats fins a un centre hospitalari.