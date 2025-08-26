Dos ferits en l'incendi d'un edifici al barri de Les Corts de Barcelona

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
L'incendi en un edifici del carrer Loreto del barri de Les Corts de Barcelona durant la matinada d'aquest dimarts ha deixat dues persones ferides, segons han informat fonts municipals a Europa Press.
L'incendi es va iniciar a les 4.30 hores i fins al lloc es van desplaçar 12 dotacions dels Bombers de Barcelona, que van extingir les flames i van revisar l'estructura de l'edifici, així com efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) i dels Mossos d'Esquadra.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar 3 ambulàncies i va traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a dues persones, segons ha avançat 'Betevé', en estat menys greu.