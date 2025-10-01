Dos ferits greus en un xoc frontal a la C-37 a Torelló (Barcelona)

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Un xoc frontal entre un turisme i un 'totterreny' a la C-37 a Torelló (Barcelona) ha deixat ferides tres persones aquest dimecres al matí, dues en estat greu que han estat traslladades a l'Hospital de Vic (Barcelona), mentre que la tercera ha estat atesa i donada d'alta in situ.
La col·lisió s'ha produït a les 07.14 hores i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha traslladat dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat, informen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.
Al lloc dels fets també hi han acudit els Bombers de la Generalitat per extreure els ocupants ferits dels vehicles, i l'accident ha obligat a tallar el carril en sentit Vic i s'ha circulat per un pas alternatiu fins a les 9.00 hores, que s'ha normalitzat el trànsit en aquest punt.