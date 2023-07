Dos ferits greus per un incendi ja extingit en un habitatge al Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Dues persones de 81 i 79 anys han resultat ferides greus en l'incendi ja extingit d'un habitatge al Vendrell (Tarragona) aquest dimecres, en haver sofert lesions greus pel fum, segons un comunicat dels Bombers de la Generalitat.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat a l'home a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i a la dona a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, i han atès a una tercera persona, que ha rebut l'alta 'in situ', segons un tuit recollit per Europa Press.

Fins al lloc dels fets han traslladat sis unitats terrestres, un helicòpter medicalitzat, un comandament i l'equip de psicòlegs.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 5.49 hores i al lloc dels fets han acudit 10 dotacions, els quals han tret als ferits de l'habitatge i han extingit el foc, que ha afectat la cuina i al menjador.

Els veïns no han patit danys, la resta d'habitatges estan "en perfectes condicions" i no hi ha danys estructurals al bloc, de quatre plantes més àtic i vuit pisos a cada nivell.