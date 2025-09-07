Dos ferits greus i un de menys greu en bolcar un autocar a la C-32 a Santa Susanna (Barcelona)

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Dos passatgers d'un autocar han resultat ferits greus i un menys greu en bolcar amb uns 60 passatgers aquest diumenge a les 12.20 al quilòmetre 127,7 de la carretera C-32, a l'altura de Santa Susanna (Barcelona).
Hi ha 53 afectats, dels quals Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) havia atès cap a les 15.00 els dos ferits greus (traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Girona), el menys greu (a l'Hospital de Mataró) i sis lleus: un a Mataró i els altres a Calella, informa el SEM via X.
S'han activat vuit ambulàncies, dos helicòpters medicalitzats i un equip conjunt de SEM i Bombers de la Generalitat.
SUPORT PSICOLÒGIC
A més, el SEM dona suport psicològic als afectats al pavelló Can Xaubet de Pineda de Mar (Barcelona).
Els Bombers de la Generalitat ha fet una primera atenció als passatgers amb catorze dotacions i ha revisat el vehicle i els voltants per si hi ha més persones afectades, han informat a Europa Press.
Els bombers han estabilitzat l'autocar bolcat cap a les 14.15 i després han revisat els voltants per descartar que hi hagi més afectacions.
A més, l'empresa de transport propietària de l'autocar ha enviat un altre vehicle per continuar la ruta amb els passatgers que no estan ferits.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat via X que després de l'accident ha quedat només un carril obert en sentit sud/Barcelona.
Fins al lloc de l'accident s'han traslladat els alcaldes dels municipis de Santa Susanna i Palafolls (Barcelona).