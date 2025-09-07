Dos ferits greus i un de menys greu en bolcar un autocar a la C-32 a Santa Susanna (Barcelona)

Els bombers estabilitzen el bus i revisen els voltants per descartar més afectacions
BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -
Dos passatgers d'un autocar han resultat ferits greus i un de menys greu en bolcar amb uns 60 passatgers aquest diumenge a les 12.20 en el quilòmetre 127,7 de la carretera C-32, a l'altura de Santa Susanna (Barcelona).
Els dos ferits greus han estat evacuats, juntament amb el ferit menys greu i unes altres 50 persones que han estat ateses com a ferides lleus, informa el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en una anotació a X recollit per Europa Press.
El SEM ha activat el suport psicològic als ferits al poliesportiu de la Pineda (Barcelona).
Els Bombers de la Generalitat han fet una primera atenció als passatgers amb catorze dotacions i ha revisat el vehicle i els voltants per si hi ha més persones afectades, han informat a Europa Press.
Els bombers han estabilitzat l'autocar bolcat cap a les 14.15 i revisen els voltants per descartar que hi hagi més afectacions, han informat en un missatge a X.
A més, l'empresa de transport propietària de l'autocar ha enviat un altre vehicle per continuar la ruta amb els passatgers que no estan ferits.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat via X que després de l'accident ha quedat només un carril obert en sentit sud/Barcelona.
Al lloc de l'accident, hi han acudit els alcaldes dels municipis de Santa Susanna i Palafolls (Barcelona).