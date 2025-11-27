Dos ferits greus i dos més lleus en un atropellament davant l'Hospital Joan XXIII

TARRAGONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Dues persones han resultat ferides greus en ser atropellades aquest dijous al matí al carrer Doctor Mallafré Guasch de Tarragona, davant l'Hospital Joan XXIII de la ciutat, on un cotxe ha perdut el control després de xocar amb una moto.
Fonts de la Guàrdia Urbana expliquen a Europa Press que l'incident s'ha produït a les 07.45 hores, quan el cotxe ha pujat a la vorera i ha atropellat dos vianants, i a més dels dos greus, també han resultat ferides lleus dues persones més, una d'elles el conductor de la motocicleta.
Segons ha avançat el 'Diari de Tarragona', les tres persones atropellades són infermeres de l'àrea quirúrgica de l'hospital, dues amb contusions mentre que la tercera passarà per la sala d'operacions.
D'altra banda, el motorista ha resultat ferit lleu i el conductor del cotxe il·lès.
La policia municipal ho investiga com un accident.