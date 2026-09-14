Dos detinguts a Tortosa (Tarragona) per punxar els pneumàtics d'una vintena de cotxes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 9 de setembre a Tortosa (Tarragona) dos homes de 31 i 28 anys per presumptament punxar els pneumàtics d'una vintena de vehicles que estaven aparcats al carrer, informen en un comunicat aquest dilluns.
Els fets van tenir lloc la nit del 28 al 29 de juny i en total es van formalitzar 8 denúncies, raó per la qual els agents van obrir una investigació en la qual van identificar dues persones gràcies a les imatges registrades a la zona.
Actuaven de manera coordinada, ja que mentre un s'acostava i punxava els pneumàtics, l'altre vigilava.
Els investigadors els van identificar i van constatar que tots dos havien estat detinguts per un presumpte robatori amb violència el 19 de juliol a la mateixa localitat, quan van agredir un home al carrer Montcada després que la víctima es negués a donar-los una cigarreta i diners.
Entre tots dos acumulen una trentena d'antecedents policials i van passar a disposició judicial el 10 de setembre.