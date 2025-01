Dos detinguts a Torredembarra per presumpte robatori de cablejat elèctric del ferrocarril

TARRAGONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a Torredembarra (Tarragona) 2 homes de 26 i 43 anys per presumptament robar cablejat elèctric de les vies del ferrocarril, segons han explicat en un comunicat aquest dimecres.

Els fets es van produir el 15 de gener quan, cap a les 2 hores, una patrulla de la policia local va observar un vehicle aparcat al carrer Ferrocarril amb 3 ocupants a l'interior i els van identificar.

Després d'escorcollar el vehicle, van localitzar 17 metres de cablejat elèctric industrial pertanyent a una xarxa de distribució de baixa tensió, a més de guants i diverses eines.

Com que no en van poder acreditar la procedència, els agents van intervenir el material i, a les 11.20 hores, una dotació dels Mossos va ser requerida per un cas de substracció de cablejat elèctric en un tram de la via de ferrocarril d'aquest municipi, que coincidia amb el tipus de cable que havia recuperat la policia local unes hores abans.

Amb la identificació prèvia, els Mossos van localitzar i van detenir divendres cap a les 9.15 hores 2 dels 3 presumptes autors d'aquest fet, que van quedar en llibertat després de declarar però amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.