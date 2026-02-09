Dos detinguts a Terrassa (Barcelona) per cultivar 414 plantes de marihuana en una casa

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 5 de febrer dos homes de 23 i 25 anys després de desmantellar un cultiu de marihuana de 414 plantes en un domicili de Terrassa (Barcelona), el valor del qual pujava a 24.900 euros en el mercat il·lícit, informen en un comunicat aquest dilluns.
La investigació va començar al gener i, després de les comprovacions necessàries, es va dur a terme l'entrada i escorcoll, en què la policia també va constatar que estaven defraudant la xarxa elèctrica per mantenir la plantació, el frau del qual s'enfilava a 83.500 euros.
Els dos detinguts, sense antecedents policials, van passar a disposició judicial aquest dissabte.