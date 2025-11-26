Dos detinguts a Tarragona que van intentar vendre 34 catalitzadors valorats en 20.000 euros

TARRAGONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts dos homes de 31 i 75 anys que presumptament intentaven vendre 34 catalitzadors de vehicles robats valorats en 20.000 euros en una ferralleria del polígon industrial Francolí de Tarragona, informen en un comunicat aquest dimecres.
Una patrulla de paisà va detectar una furgoneta que podia estar vinculada a la venda d'aquest material, i una hora més tard, els sospitosos van abandonar el lloc i es van traslladar fins a una altra ferralleria del polígon Riu Clar, d'on van sortir amb un carret ple de catalitzadors per carregar-los a la seva furgoneta.
A causa de les contradiccions sobre l'origen dels materials, els Mossos els van detenir per un presumpte delicte de receptació, per la qual cosa està previst que passin a disposició judicial en les pròximes hores; finalment, la investigació continua oberta.