Dos detinguts a Tarragona per robar a l'interior de vehicles i fugir dels Mossos

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat a la matinada a Tarragona un home i una dona de 42 i 44 anys, respectivament, per presumptament robar a l'interior de vehicles i fugir a "gran velocitat" desobeint les indicacions dels agents, informen en un comunicat aquest dilluns.
Cap a les 05.00 hores diversos testimonis van alertar que una parella estava manipulant la porta de dos vehicles, i després de detectar la presència policial, van fugir en contra direcció durant més de mig quilòmetre fins a xocar amb un cotxe aparcat, per la qual cosa van sortir i es van amagar darrere un vehicle, on van ser detinguts oferint resistència.
Dins el vehicle --que prèviament havien robat d'un garatge on van accedir trencant el cadenat-- hi havia un catalitzador i diverses eines per cometre aquest tipus de robatori sense haver de forçar el pany, a més de diversos objectes sostrets; tots dos autors, amb més de 30 antecedents, van passar a disposició judicial aquest dissabte.