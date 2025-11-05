Dos detinguts a Tarragona per intentar robar la càrrega de 17 camions

TARRAGONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la matinada dos homes de 34 i 44 anys per presumptament intentar robar la càrrega de 17 camions, que estaven aparcats en àrees de servei i als quals els van tallar la lona del remolc, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els fets han tingut lloc cap a les 01.40 hores quan una patrulla ha arribat a l'àrea de servei del punt quilomètric 237 i han vist dos individus sortir corrents i amagar-se, però els agents els han pogut interceptar malgrat oferir una forta resistència.
La policia catalana manté oberta una investigació per la implicació d'un tercer lladre que ha aconseguit fugir amb un vehicle a gran velocitat, i quant als dos detinguts --un amb set antecedents-- està previst que passin a disposició judicial en les pròximes hores.