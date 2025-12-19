Dos detinguts a Reus (Tarragona) per tràfic de drogues i intervinguts 67.000 euros en efectiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a Reus (Tarragona) dos homes després que un d'ells presumptament llancés diversos paquets de droga a l'altre des d'un pis superior, principalment d'haixix, i en revisar l'interior del domicili van intervenir 67.000 euros en efectiu.
A més a més, els Mossos van decomissar 10 quilos de cocaïna, 25 d'haixix i 4 de marihuana, el valor total de la qual s'enfila a més de 800.000 euros en el mercat il·lícit, informa la policia catalana en un comunicat.
Al lloc hi van acudir diverses patrulles alertades per una suposada disputa veïnal, i va ser aleshores quan es van produir els arrestos, amb la previsió que passin a disposició judicial en les pròximes hores d'aquest divendres.