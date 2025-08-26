Dos detinguts i 7 quilos de marihuana i haixix confiscats en dos locals de Badalona (Barcelona)

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a dos homes i ha confiscat 5 quilos de marihuana i 2 quilos d'haixix a l'interior de dos locals de Badalona (Barcelona), ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
La investigació es va iniciar després que la policia rebés informacions que alertaven sobre una possible activitat il·lícita a l'interior d'aquests locals, pertanyents a una empresa l'activitat de la qual és el lloguer de petites sales d'assaig per a músics.
Els investigadors van observar que els ara detinguts usaven fins a 7 vehicles de marques i models diferents, alguns d'alta gamma, per dificultar el treball policial, encara que finalment es va poder constatar l'activitat il·lícita desenvolupada en aquests locals.
A principis d'agost, el responsable d'un establiment comercial que està situat al costat d'un dels locals investigats va alertar a la policia sobre la irrupció de 3 individus que van intentar accedir per la força i que, després de fracassar, van amenaçar dient que tornarien amb mitjans més contundents.
Per aquest motiu, el jutge instructor va ordenar precipitar l'operatiu policial i es va procedir a registrar tots dos locals, en els quals va requisar la droga i material, i es va efectuar la detenció dels dos sospitosos com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública; tots dos compten amb un extens historial delictiu per narcotràfic.