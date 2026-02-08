Publicat 08/02/2026 13:19

Dos detinguts i un punt de venda de droga desmantellat al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home i una dona responsables d'un punt de venda de droga al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.

Durant el dispositiu es va identificar a 11 consumidors a l'interior del local i es van intervenir 3,5 grams de crack, dues bàscules de precisió i 210 euros en efectiu, segons ha informat el cos en una missatge a X aquest diumenge.

Segons Mossos aquest local generava "inseguretat" entre els veïns del barri.

