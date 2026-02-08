Dos detinguts i un punt de venda de droga desmantellat al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home i una dona responsables d'un punt de venda de droga al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
Durant el dispositiu es va identificar a 11 consumidors a l'interior del local i es van intervenir 3,5 grams de crack, dues bàscules de precisió i 210 euros en efectiu, segons ha informat el cos en una missatge a X aquest diumenge.
Segons Mossos aquest local generava "inseguretat" entre els veïns del barri.