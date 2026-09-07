Dos detinguts i un presumpte punt de preparació de cocaïna desmantellat a Badalona (Barcelona)

BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Badalona (Barcelona) dels Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat, 3 de setembre, un home de 37 anys i una dona de 33 com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues i van desmantellar un punt de preparació i emmagatzematge de cocaïna.
En un comunicat, el cos policial explica aquest dilluns que uns agents de Seguretat Ciutadana van saber que un pis del carrer Sèquia podia estar sent utilitzat com a lloc d'emmagatzematge i preparació de dosis de cocaïna.
La informació va ser traslladada a la Unitat d'Investigació, que després d'efectuar les gestions pertinents, va ubicar el pis i va identificar els presumptes responsables de l'activitat il·lícita.
El 'modus operandi' consistia en que, després de rebre la trucada d'un potencial client, els ara detinguts sortien del domicili i feien una transacció a la via pública, sense allunyar-se gaire del pis.
Finalment, el 3 de setembre es va dur a terme una entrada i escorcoll al pis, en què els Mossos van detenir els dos sospitosos i van confiscar 78 grams de cocaïna, 2.373 euros, 17 grams de substància de tall, cinc telèfons mòbils i elements per a la preparació dels embolcalls.